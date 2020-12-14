Между Алиной Гросу и Ириной Федишин разгорелся скандал

Песни артисток «Мама» и «Як я тебе люблю» оказались очень похожими.





Стоит отметить, что Алина спела о маме и сняла клип, в котором снялись известные мамы с детьми, в 2009 году. Авторами песни являются Виталий Куровский и Руслан Квинта.





На то, что у коллеги вышла композиция с одинаковой мелодией, Алина Гросу отреагировала дипломатично.





«Иногда такое бывает. Нот всего семь. Но моя песня вышла раньше», — сказала Алина Гросу на съемках программы «Музыкальная платформа» на канале «Украина».





Федишин настаивает на том, что песня «Як я тебе люблю», музыку к которой написал Михаил Мода, вышла раньше. Якобы впервые она была зафиксирована на телевидении в 2008.





«Нужно еще разобраться, кто у кого сплагиатил», — сказала Федишин.





Кстати, ранее Ирину Федишин обвинили в плагиате из-за клипа «Роман». Видео оказалось очень похожим на рекламный ролик парфюма от Yves Saint Laurent.





Ранее Гросу выпустила новый трек “Дым”, в котором рассказала о своих переживаниях и эмоциональном состоянии.



