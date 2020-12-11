Альбом дня: Тейлор Свифт – «evermore»

- Если попытаться объяснить это более поэтично – мы словно стояли у кромки лесов альбома «folklore» и у нас был выбор: развернуться и пойти обратно или продолжить путешествие в чащу этой музыки. И мы решили углубиться в этот лес, – написала Свифт в своём инстаграме. – Никогда раньше ничего подобного не делала. Раньше я всегда относилась к альбомам как к отдельным этапам и начинала планировать следующую пластинку после того, как выходила предыдущая. С альбомом «folklore» вышло по-другому. Работая над ним, я чувствовала, что я скорее возвращаюсь, нежели ухожу. Мне безумно понравился эскапизм, который я обрела в этих вымышленных/невымышленных историях. И безумно понравилось, с какой теплотой вы приняли в свою жизнь фантастические ландшафты, трагедии и эпопеи о потерянной и обретённой любви. Поэтому я продолжила их сочинять.





Артистка добавила, что с помощью новых песен ей хотелось подбодрить тех, кому музыка помогает пережить трудные времена – а в этом году праздничный сезон выдался особенно грустным, и многие наверняка будут чувствовать себя одинокими.





В альбом вошли 15 композиций, в работе над которыми приняли участие Аарон Десснер (National), Джек Антонофф, Джастин Вернон (Bon Iver), группа Haim и нынешний бойфренд певицы Джо Алвин, скрывающийся под псевдонимом Уильям Боуэри. Обладатели пластинки на физических носителях также смогут раньше других услышать два бонус-трека.





Вместе с альбомом Свифт выпустила клип на песню «Willow», который является продолжением ролика «Cardigan»: артистка в большой уютной кофте из предыдущего видео снова видит магический свет и отправляется за ним из своего домика в сказочный лес, а затем – в долгое путешествие по самым разным местам и временам, чтобы в конце снова вернуться домой и обрести покой и спутника жизни. Режиссёром клипа выступила сама Тейлор, кроме неё, в ролике снялись Тэок Ли, Индиана Чэарс, Сэмюэл Сильвер, Мария Вада и другие.



