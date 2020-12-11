Полина Гагарина представила новый сингл «Зима»

Несмотря на название, артистка считает, что песня получилась очень теплой.





- Когда я впервые услышала мою «Зиму», она сразу отозвалась в сердце невероятным теплом, - рассказала исполнительница в своем инстаграме. - Это очень женственная песня, с мощнейшей созидательной энергией, в ней есть что-то от юной Полины, со времён «Колыбельной», в ней есть фольклорные переливы. Я влюблена в неё и, надеюсь, вы также почувствуете!





Слова и музыку «Зимы» написала Наталья Павлова.



