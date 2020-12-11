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Музыка
Новости музыки
11 декабря 20, 11:17
Полина Гагарина представила новый сингл «Зима»
Полина Гагарина
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Полина Гагарина представила новый сингл «Зима» 11 декабря 2020 года.
Несмотря на название, артистка считает, что песня получилась очень теплой.

- Когда я впервые услышала мою «Зиму», она сразу отозвалась в сердце невероятным теплом, - рассказала исполнительница в своем инстаграме. - Это очень женственная песня, с мощнейшей созидательной энергией, в ней есть что-то от юной Полины, со времён «Колыбельной», в ней есть фольклорные переливы. Я влюблена в неё и, надеюсь, вы также почувствуете!

Слова и музыку «Зимы» написала Наталья Павлова.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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