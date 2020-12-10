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Музыка
Новости музыки
10 декабря 20, 13:41
Егор Крид и Нюша в клипе «Mr. & Mrs. Smith» (ВИДЕО)
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Егор Крид и Нюша представили второй клип на песню «Mr. & Mrs. Smith».
Премьера ролика режиссёра Александра Романова состоялась 9 декабря 2020 года.

— Премьера клипа на песню Mr. & Mrs. Smith, мини-фильма от Егора Крида и Нюши. Вы наконец-то узнаете, что было на том самом диске и была ли у нас свадьба? Ответит ли клип на какие-то вопросы или после просмотра их станет только больше? Давайте узнаем! — говорится в описании клипа на YouTube.

Клип начинается с воспоминаний Егора Крида о том, как прошло их расставание с Нюшей. Пять лет спустя экс-подруга артиста встречает его в агентстве по прогнозированию судеб. Бывшие влюбленные узнают, что бы произошло, если бы они остались вместе.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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