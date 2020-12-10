Егор Крид и Нюша в клипе «Mr. & Mrs. Smith» (ВИДЕО)

Премьера ролика режиссёра Александра Романова состоялась 9 декабря 2020 года.





— Премьера клипа на песню Mr. & Mrs. Smith, мини-фильма от Егора Крида и Нюши. Вы наконец-то узнаете, что было на том самом диске и была ли у нас свадьба? Ответит ли клип на какие-то вопросы или после просмотра их станет только больше? Давайте узнаем! — говорится в описании клипа на YouTube.





Клип начинается с воспоминаний Егора Крида о том, как прошло их расставание с Нюшей. Пять лет спустя экс-подруга артиста встречает его в агентстве по прогнозированию судеб. Бывшие влюбленные узнают, что бы произошло, если бы они остались вместе.



