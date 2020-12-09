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Музыка
Новости музыки
9 декабря 20, 13:11
Анна Седокова выпустила в свет новый сингл Привязана к тебе
Анна Седокова
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Анна Седокова показала первый результат работы с Universal Music.
Анна Седокова выпустила в свет новый сингл «Привязана к тебе» 9 декабря 2020 года. Эта композиция стала первым релизом артистки, выпущенным в сотрудничестве с компанией с компанией Universal Music, о котором Седокова объявила в начале зимы.

- Всё. Она живет, - представила певица новинку в своем инстаграме. - Мое сердце в бинтах. Боже, дай мне сил и дальше делать свою музыку, которой я верю... Без абзацев. С ошибками. Зато настоящая.

На обложке сингла Анна обнимается с баскетболистом Янисом Тиммой, за которого вышла замуж несколько месяцев назад.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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