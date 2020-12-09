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Музыка
Новости музыки
9 декабря 20, 12:42
Даша Трегубова и Тарас Цимбалюк в новом клипе Ленинграда
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7 декабря популярная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Миг». Премьера состоялась на Ютуб-канале коллектива.
Новая видеоработа подопечных Сергея Шнурова высмеивает женщин «постарше», которые не хотят мириться со своим возрастом и прибегают к злоупотреблении пластикой. А в борьбе за внимание понравившегося мужчины и вовсе готовы на все.

Новый клип «Ленинграда» сразу окрестили «мини-фильмом», который снял украинский клипмейкер Леонид Колосовский. Также, в видео главные роли сыграли украинские актеры – Даша Трегубова, Тарас Цимбалюк, Ольга Годис и Виктория Варлей.

Почему российский коллектив выбрал украинских актеров и режиссера не понятно. Однако в комментариях можно ознакомиться с предположениями подписчиков.

Пиар-менеджер Тараса Цимбалюка уточнила, что клип снимали в Украине, а именно в столице - в Киеве.

Также в комментариях можно увидеть, что мнения зрителей по поводу нового клипа разделились. Многим ролик понравился, но в тоже время негатив также присутствует.

«Недо Тарантино», «Песня не очень», «Как-то не зашло», «Нет оригинальности», «Просто восторг», «Как мини-фильм», «»Как всегда супер» - пишут в сети.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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