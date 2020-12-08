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Музыка
Новости музыки
8 декабря 20, 13:26
Боб Дилан продал все свои песни за рекордную сумму
Боб Дилан
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Компания Universal Music Publishing Group объявила 7 декабря 2020 года о том, что приобрела весь каталог песен Боба Дилана с 1962 года по сегодняшний день.
Это около 600 произведений, включая такие хиты, как «Blowing In The Wind», «The Times They Are a-Changing», «Knocking On Heaven´s Door» и «Tangled Up In Blue». Условия сделки не разглашаются, но New York Times сообщает, что сумма составила более 300 миллионов долларов, что является своеобразным финансовым рекордом для такого рода соглашений.

- Представлять творчество одного из величайших авторов песен всех времен, чье культурное значение невозможно переоценить - это и привилегия, и ответственность, - заявила председатель и генеральный директор UMPG Джоди Герсон.

Дилан выпустил более 125 миллионов записей по всему миру, стал первым сонграйтером, получившим Нобелевскую премию по литературе (в 2016 году), его песни перепевали более шести тысяч раз самые разные артисты. Как сообщает Billboard, ранее права на песни музыканта были разделены между несколькими лейблами (по заключенным в разные годы контрактам), теперь они собраны в одном каталоге.

Источник: https://www.intermedia.ru/
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