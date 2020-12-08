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Музыка
Новости музыки
8 декабря 20, 13:23
Гвен Стефани выпустила новую песню (ВИДЕО)
Гвен Стефани
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Гвен Стефани выпустила 7 декабря 2020 года новый сингл «Let Me Reintroduce Myself!».
Новинка представлена также в формате анимированного лирик-видео.

- Эта песня - способ сказать, что я вернулась с новой музыкой, - говорит Гвен. - Это веселая, беззаботная песня, потому что я нахожусь в приподнятом настроении и надеюсь принести немного радости. Идея заключалась в том, чтобы написать песню, в которой было бы немного ностальгического чувства, поэтому я думаю, что в музыкальном плане она напоминает вам о прошлом, возвращает к тому месту, где я начинала музыкально, а именно со ска и регги. Я все та же, но вот кое-что новенькое на случай, если вам захочется услышать обо мне немного больше.


Источник: https://www.intermedia.ru/
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