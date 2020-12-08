Гвен Стефани выпустила новую песню (ВИДЕО)

Новинка представлена также в формате анимированного лирик-видео.





- Эта песня - способ сказать, что я вернулась с новой музыкой, - говорит Гвен. - Это веселая, беззаботная песня, потому что я нахожусь в приподнятом настроении и надеюсь принести немного радости. Идея заключалась в том, чтобы написать песню, в которой было бы немного ностальгического чувства, поэтому я думаю, что в музыкальном плане она напоминает вам о прошлом, возвращает к тому месту, где я начинала музыкально, а именно со ска и регги. Я все та же, но вот кое-что новенькое на случай, если вам захочется услышать обо мне немного больше.



