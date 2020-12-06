Музыка Новости музыки
6 декабря 20, 14:46
ДДТ выпустила новый клип на песню "2020" (ВИДЕО)
Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкантов.
"Спасибо друзьям ДДТ за танцы на автомобилях и огонь!" - поблагодарила группа команду, работавшую над клипом.
Видео "2020" сразу же понравилось фанатам ДДТ, а также было отмечено российской эстрадной певицей Аллой Борисовной Пугачевой.
Так, на ее странице в Инстаграме был размещен клип с таким текстом: "Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!"
Источник: https://telegraf.com.ua/