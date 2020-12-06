Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.33
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
6 декабря 20, 14:46
ДДТ выпустила новый клип на песню "2020" (ВИДЕО)
ДДТ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
3 декабря российская рок-группа ДДТ выпустила новый клип на песню под символическим названием "2020".
Видео появилось на официальном YouTube-канале музыкантов.

"Спасибо друзьям ДДТ за танцы на автомобилях и огонь!" - поблагодарила группа команду, работавшую над клипом.

Видео "2020" сразу же понравилось фанатам ДДТ, а также было отмечено российской эстрадной певицей Аллой Борисовной Пугачевой.

Так, на ее странице в Инстаграме был размещен клип с таким текстом: "Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!"


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Дженнифер Лопес презентовала двойной клип (ВИДЕО)
Группа Tvorchi представила новый клип (ВИДЕО)
Джастин Бибер выпустил новый клип (ВИДЕО)
Шон Мендес и Джастин Бибер выпустили совместную композицию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мэрайя Кэри, Ариана Гранде и Дженнифер Хадсон: клип
Лента новостей