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Музыка
Новости музыки
5 декабря 20, 13:43
DZIDZIO представил яркий новогодний клип (ВИДЕО)
DZIDZIO
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Мегапопулярный DZIDZIO уже вовсю готовится к новогодним праздникам. И первое о чем он позаботился – это музыкальное сопровождение.
4 декабря на своем Ютуб-канале артист презентовал свой новый хит – «Зимова казка» и клип на него. Слова и музыку песни написал сам.

«Новый клип от DZIDZIO добавит праздничного настроения детям и взрослым, и перенесет в то беззаботное время, которое все так ждали, как только упадет первых лапатый снег» - описывает видео артист.

Режиссером клипа выступил Тарас Дронь.

Всего за несколько часов с момента публикации видео на Ютуб, клип засыпали множеством положительных отзывов и комментариев.

«Ваше творчество меня вдохновляет», «Это больше, чем бомба. Насмеялась от души», «Прикольный клип», «Мега позитивный клип, с юмором, таких сейчас мало!», «Это однозначно будет бомба» - пишут поклонники.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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