DZIDZIO представил яркий новогодний клип (ВИДЕО)

4 декабря на своем Ютуб-канале артист презентовал свой новый хит – «Зимова казка» и клип на него. Слова и музыку песни написал сам.





«Новый клип от DZIDZIO добавит праздничного настроения детям и взрослым, и перенесет в то беззаботное время, которое все так ждали, как только упадет первых лапатый снег» - описывает видео артист.





Режиссером клипа выступил Тарас Дронь.





Всего за несколько часов с момента публикации видео на Ютуб, клип засыпали множеством положительных отзывов и комментариев.





«Ваше творчество меня вдохновляет», «Это больше, чем бомба. Насмеялась от души», «Прикольный клип», «Мега позитивный клип, с юмором, таких сейчас мало!», «Это однозначно будет бомба» - пишут поклонники.



