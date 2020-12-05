Сингл Макса Барских стал саундтреком к украинской драме

Новый сингл Макса Барских "Имена" стал саундтреком к украинской эротической драме "La Plage" режиссера Сергея Ткаченко.





По словам музыканта, трек был записан в номере амстердамского отеля под впечатлением от спонтанной встречи и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.





"Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга", - рассказал музыкант.





Фильм "La Plage" - это украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. История о двух молодых парах, чья случайная встреча в поезде, следующем на север Франции, кардинально меняет жизни и сознание героев. В главных ролях снимались Анастасия Люндринская, Анастасия Фетисова, Рафаэль Сэй, Денис Грищук. Премьера в Украине запланирована на конец 2021 года.



