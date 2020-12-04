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Музыка
Новости музыки
4 декабря 20, 13:20
Вера Кекелия представила сингл и клип (ВИДЕО)
Вера Кекелия
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Певица вдохновилась стихотворением Лины Костенко.
Украинская певица Вера Кекелия представила новый авторский сингл "Люби Мене", на создание которого её вдохновило стихотворение Лины Костенко "Розкажу тобі думку таємну". Строки-признания звучат в финале песни и сопровождают самый чувственный момент одноименного mood-видео: черно-белый кадр на контрасте с яркими эмоциями — Вера, муж Роман и, впервые, их маленький сын Иван. Чистая любовь глазами Марты Адамчук, которая выступила режиссером видео.

Песня долго ждала своего часа — Вера написала ее в непростой период жизни, отложила и, переслушав только недавно, нашла в ней совершенно новые смыслы:

Мне захотелось добавить наши семейные кадры именно в это видео, потому что песня "Люби мене" имеет лично для меня большое значение. Когда-то я вложила в эту композицию свои переживания. Тогда они казались мне столь важными и значимыми. С появлением сына я на многое посмотрела по-другому, а былые переживания уступили место действительно важным вещам. Жизнь подарила новые ценности, и самая главная из них — моя семья,
поделилась певица.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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