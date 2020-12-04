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Музыка
Новости музыки
4 декабря 20, 12:51
Apple назвал Lil Baby лучшим артистом года
Lil Baby
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Многие индустрии начали подводить итоги 2020 года. Музыкальное приложение Shazam уже объявило список самых популярных синглов за все время существования поисковика.
А вот теперь очередь подошла к Apple, которая ежегодно отмечает премией Music Awards лучших музыкантов 2020 года, оказавшие огромное влияние на мировую культуру.

Так, победителями стали:

Артист года: Lil Baby

В 2020 году Lil Baby стал одним из самых громких имен хип-хопа с миллиардами глобальных стримов и несколькими треками из My Turn, возглавляющими чарты Apple Music.

Прорыв года: Megan Thee Stallion

Ее совместные треки с Бейонсе и Карди Би были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.

Лучший автор песен: Тейлор Свифт

Тейлор Свифт, без сомнения, одна из выдающихся и самых титулованных авторов песен, и ее альбом folklore не исключение. Написанный в течение первых нескольких месяцев пандемии COVID-19, альбом мгновенно занял первое место в чарте Apple Music и установил рекорд самого популярного поп-альбома в день выпуска.

Лучшая песня года: The Box Родди Ричча

Песня Родди Ричча The Box стала самым большим и самым популярным синглом года, собрав на сегодняшний день более 460 миллионов стримов Apple Music по всему миру.

Лучший альбом года: Please Excuse Me for Being Antisocial Родди Ричча

Apple Music Awards отмечает достижения в области музыки в пяти различных категориях, а победители выбираются в процессе, который отражает как редакционную точку зрения Apple Music, так и то, что больше всего любят слушатели по всему миру.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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