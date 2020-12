Apple назвал Lil Baby лучшим артистом года

А вот теперь очередь подошла к Apple, которая ежегодно отмечает премией Music Awards лучших музыкантов 2020 года, оказавшие огромное влияние на мировую культуру.





Так, победителями стали:





Артист года: Lil Baby





В 2020 году Lil Baby стал одним из самых громких имен хип-хопа с миллиардами глобальных стримов и несколькими треками из My Turn, возглавляющими чарты Apple Music.





Прорыв года: Megan Thee Stallion





Ее совместные треки с Бейонсе и Карди Би были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.





Лучший автор песен: Тейлор Свифт





Тейлор Свифт, без сомнения, одна из выдающихся и самых титулованных авторов песен, и ее альбом folklore не исключение. Написанный в течение первых нескольких месяцев пандемии COVID-19, альбом мгновенно занял первое место в чарте Apple Music и установил рекорд самого популярного поп-альбома в день выпуска.





Лучшая песня года: The Box Родди Ричча





Песня Родди Ричча The Box стала самым большим и самым популярным синглом года, собрав на сегодняшний день более 460 миллионов стримов Apple Music по всему миру.





Лучший альбом года: Please Excuse Me for Being Antisocial Родди Ричча





Apple Music Awards отмечает достижения в области музыки в пяти различных категориях, а победители выбираются в процессе, который отражает как редакционную точку зрения Apple Music, так и то, что больше всего любят слушатели по всему миру.