Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.42
USD
28.33
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
3 декабря 20, 12:15
Онлайн-концерт Дуа Липы побил мировой рекорд
Дуа Липа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская певица Дуа Липа установила новый мировой. Ее онлайн-концерт Studio 2054, который прошел 27 ноября, набрал более 5 миллионов просмотров по всему миру.
Об этом сообщила сама певица на своей странице в Твиттере, добавив несколько кадров с выступления.

«Я невероятно рада сообщить вам, что у Studio 2054 было более 5 миллионов зрителей по всему миру !!! Большое спасибо всем за то, что подключились !!» - написала знаменитость.

Точное количество зрителей еще предстоит еще посчитать, однако уже известно, что около 2 млн зрителей пришло из Китая, 95 тыс. из Индии.

До 6 декабря включительно концерт Studio 2054 можно будет посмотреть по цене 7,5 фунта стерлингов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Объявлены лауреаты премии Brit Awards
Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды
Клип Guns N’Roses посмотрели больше миллиарда раз
Metallica бьет рекорды: киноконцерт S&M стал самым кассовым
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Детское Евровидение-2020: полное видео песенного конкурса
noimageАlyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (ВИДЕО)
Лента новостей