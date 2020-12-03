Онлайн-концерт Дуа Липы побил мировой рекорд

Об этом сообщила сама певица на своей странице в Твиттере, добавив несколько кадров с выступления.





«Я невероятно рада сообщить вам, что у Studio 2054 было более 5 миллионов зрителей по всему миру !!! Большое спасибо всем за то, что подключились !!» - написала знаменитость.





Точное количество зрителей еще предстоит еще посчитать, однако уже известно, что около 2 млн зрителей пришло из Китая, 95 тыс. из Индии.





До 6 декабря включительно концерт Studio 2054 можно будет посмотреть по цене 7,5 фунта стерлингов.



