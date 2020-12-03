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Музыка
Новости музыки
3 декабря 20, 12:10
Детское Евровидение-2020: полное видео песенного конкурса
Детское Евровидение-2020
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В воскресенье, 29 ноября, в онлайн-формате прошел детский песенный конкурс Евровидение 2020, который формально проводила Варшава. Участники не выступали в живую, на конкурсе звучали записи их выступлений.
Украину на детском Евровидении представил Александр Балабанов, который выступил под номером 11 с песней "Відкривай". 

Перед объявлением результатов голосования на сцене Детского Евровидения выступил победитель "взрослого" конкурса в 2019 году – Дункан Лоуренс, который спел с двумя участницами.

Также, все участники конкурса исполнили гимн Детского Евровидения этого года - "Move the world".

Итого, по итогам голосования, победителем Детского Евровидения в 2020 году стала Valentina из Франции, получившая 200 баллов.

Украина заняла 7 место, получив 106 баллов.

Отметим, что одно из основных отличий детского Евровидения от взрослого - это голосование.  В детском "варианте" странам разрешено поддерживать своего представителя. А сделать это можно было на официальном сайте конкурса, где находятся песни всех конкурсантов. Проголосовать за троих из них можно было бесплатно. Голосование проходило с 21:00 27 ноября до 18:00 29 ноября, а также 15 минут после завершения всех выступлений.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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