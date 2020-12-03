Аlyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (ВИДЕО)

Музыкальный ролик под названием "Дубадав" появился на официальном YouTube-канале артистки.





"Дубадав" - это история аллегорического превращение человека в дерево, которое хочет расшевелиться и танцевать по полной. Мы начали писать трек вдали от дома еще в карантин, но закончить его нам помог именно он. Искренне хотелось написать веселую песню, которая символизировала отрыв и позитив, несла хороший вайб независимо от того, где ты находишься: даже если ты не движуеш в мегаполисе - всегда есть возможность танцевать среди деревьев", - прокомментировала alyona alyona.





Режиссером клипа стал Дмитрий Чернявский.





Реакция сети не заставила себя ждать.





Большинству пользователей YouTube понравилась необычная для певицы видеоработа к песне. Некоторые отметили, что этот танцевальный хит продолжает стиль Альоны, а не копирует успешную, но чужую, стилистику.



