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3 декабря 20, 12:08
Аlyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (ВИДЕО)
Музыкальный ролик под названием "Дубадав" появился на официальном YouTube-канале артистки.
"Дубадав" - это история аллегорического превращение человека в дерево, которое хочет расшевелиться и танцевать по полной. Мы начали писать трек вдали от дома еще в карантин, но закончить его нам помог именно он. Искренне хотелось написать веселую песню, которая символизировала отрыв и позитив, несла хороший вайб независимо от того, где ты находишься: даже если ты не движуеш в мегаполисе - всегда есть возможность танцевать среди деревьев", - прокомментировала alyona alyona.
Режиссером клипа стал Дмитрий Чернявский.
Реакция сети не заставила себя ждать.
Большинству пользователей YouTube понравилась необычная для певицы видеоработа к песне. Некоторые отметили, что этот танцевальный хит продолжает стиль Альоны, а не копирует успешную, но чужую, стилистику.
Источник: https://telegraf.com.ua/