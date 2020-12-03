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Музыка
Новости музыки
3 декабря 20, 12:08
Аlyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (ВИДЕО)
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Состоялась премьера нового клипа украинской хип-хоп- и рэп-исполнительницы alyona alyona (настоящее имя Алена Савраненко - ред.).
Музыкальный ролик под названием "Дубадав" появился на официальном YouTube-канале артистки.

"Дубадав" - это история аллегорического превращение человека в дерево, которое хочет расшевелиться и танцевать по полной. Мы начали писать трек вдали от дома еще в карантин, но закончить его нам помог именно он. Искренне хотелось написать веселую песню, которая символизировала отрыв и позитив, несла хороший вайб независимо от того, где ты находишься: даже если ты не движуеш в мегаполисе - всегда есть возможность танцевать среди деревьев", - прокомментировала alyona alyona.

Режиссером клипа стал Дмитрий Чернявский.

Реакция сети не заставила себя ждать.

Большинству пользователей YouTube понравилась необычная для певицы видеоработа к песне. Некоторые отметили, что этот танцевальный хит продолжает стиль Альоны, а не копирует успешную, но чужую, стилистику.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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