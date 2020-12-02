Алина Паш выпустила клип, посвященный ромам (ВИДЕО)

Черно-белый ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.





Музыкальное видео, срежиссированное Станиславом Гуренко, называется Dengi ("Деньги").





До премьеры клипа Алина Паш общалась с украинским музыкантом и композитором Петром Черным, о чем рассказала в Инстаграме: "Решила посоветоваться с главным музыкальным представителем цыганской диаспоры, который уже 30 лет делает свое дело. Его глаза мне сказали больше, чем слова. Вывод - надо делать свое, как ты это чувствуешь".





Певица хочет узнать больше о цыганском народе, его происхождение и традициях, а также планирует знакомить подписчиков с особенностями цыганской культуры.



