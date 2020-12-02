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2 декабря 20, 12:31
Алина Паш выпустила клип, посвященный ромам (ВИДЕО)
Черно-белый ролик появился на YouTube-канале исполнительницы.
Музыкальное видео, срежиссированное Станиславом Гуренко, называется Dengi ("Деньги").
До премьеры клипа Алина Паш общалась с украинским музыкантом и композитором Петром Черным, о чем рассказала в Инстаграме: "Решила посоветоваться с главным музыкальным представителем цыганской диаспоры, который уже 30 лет делает свое дело. Его глаза мне сказали больше, чем слова. Вывод - надо делать свое, как ты это чувствуешь".
Певица хочет узнать больше о цыганском народе, его происхождение и традициях, а также планирует знакомить подписчиков с особенностями цыганской культуры.
Источник: https://telegraf.com.ua/