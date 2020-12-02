Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.42
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
2 декабря 20, 12:29
Группа The Hardkiss презентовала трогательный клип
The Hardkiss
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная украинская рок-группа The Hardkiss выпустила долгожданный клип на новую песню «Все було так».
Юлия Санина на протяжении месяца интриговала поклонников новой композицией, публикуя снимки со съемок и отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграм-сториз.

Премьера клипа на песню «Все було так» состоялась 24 ноября на официальном YouTube-канале группы. Стоит отметить, что за час с момента публикации видео, оно набрало 30 тыс. просмотров.

«Все було так» - это признание в любви солистки Юлии Саниной своему супругу – гитаристу группы Валу Бебко. Текст песни она написала сама, а музыку они создавали вместе. Также, стоит отметить, что режиссером этого особенного клипа стал сам Вал Бебко.

В невероятно трогательном клипе звездные родители показали своего сына Даниила, милая улыбка которого завершает клип.

«Только раз в 100 лет небо рождает двух людей с одной душой. И отпускает их в чистый, свободный полет. Я люблю тебя», - говорит Юлия Санина напоследок.

Фанаты группы просто в восторге от нового клипа и песни. Сотни восторженных комментариев просто валятся в отзывах под видео.

«Голос дрожит и тело в мурашках. Новая любимая песня, которая вдохновляет», «Слёзы рекой...  Настолько проникновенная песня, что пускает мурашки и вызывает бурю эмоций, невероятно.  Вы настоящие волшебники,  восторг», «Песня сильная, но видеоряд усилил её ещё в десятки раз..», «Красивейший клип и фантастическая песня!!!»  - пишут фаны.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Марина Круть представила клип на песню "Кімната" (ВИДЕО)
Вышел новый клип Арианы Гранде (ВИДЕО)
Юлия Санина рассказала о новом драйвовом хите The Hardkiss
MONATIK презентовал клип совместно со своими подопечными
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Алина Паш выпустила клип, посвященный ромам (ВИДЕО)
noimageТысячи каверов на хит Билли Айлиш объединили в один клип
Лента новостей