Группа The Hardkiss презентовала трогательный клип

Юлия Санина на протяжении месяца интриговала поклонников новой композицией, публикуя снимки со съемок и отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграм-сториз.





Премьера клипа на песню «Все було так» состоялась 24 ноября на официальном YouTube-канале группы. Стоит отметить, что за час с момента публикации видео, оно набрало 30 тыс. просмотров.





«Все було так» - это признание в любви солистки Юлии Саниной своему супругу – гитаристу группы Валу Бебко. Текст песни она написала сама, а музыку они создавали вместе. Также, стоит отметить, что режиссером этого особенного клипа стал сам Вал Бебко.





В невероятно трогательном клипе звездные родители показали своего сына Даниила, милая улыбка которого завершает клип.





«Только раз в 100 лет небо рождает двух людей с одной душой. И отпускает их в чистый, свободный полет. Я люблю тебя», - говорит Юлия Санина напоследок.





Фанаты группы просто в восторге от нового клипа и песни. Сотни восторженных комментариев просто валятся в отзывах под видео.





«Голос дрожит и тело в мурашках. Новая любимая песня, которая вдохновляет», «Слёзы рекой... Настолько проникновенная песня, что пускает мурашки и вызывает бурю эмоций, невероятно. Вы настоящие волшебники, восторг», «Песня сильная, но видеоряд усилил её ещё в десятки раз..», «Красивейший клип и фантастическая песня!!!» - пишут фаны.



