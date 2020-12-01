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Музыка
Новости музыки
1 декабря 20, 12:26
NK представила новую песню - VIBE (ВИДЕО)
Каменских
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У певицы Насти Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, состоялась премьера песни под названием VIBE.
Клип сингла появился на официальном YouTube-канале артистки.

"Это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности", - рассказала супруга Потапа.

Фанаты певицы добродушно приняли лирический трек, который, к слову, совсем не похож на предыдущие работы зажигательной NK.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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