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1 декабря 20, 12:26
NK представила новую песню - VIBE (ВИДЕО)
Клип сингла появился на официальном YouTube-канале артистки.
"Это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности", - рассказала супруга Потапа.
Фанаты певицы добродушно приняли лирический трек, который, к слову, совсем не похож на предыдущие работы зажигательной NK.
Источник: https://telegraf.com.ua/