NK представила новую песню - VIBE (ВИДЕО)

Клип сингла появился на официальном YouTube-канале артистки.





"Это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности", - рассказала супруга Потапа.





Фанаты певицы добродушно приняли лирический трек, который, к слову, совсем не похож на предыдущие работы зажигательной NK.



