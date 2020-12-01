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1 декабря 20, 12:23
Майли Сайрус и Дуа Липа представили впечатляющий клип
27-летняя Майли и 25-летняя Дуа сделали послание своим "эксам". В музыкальном ролике появляется надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо", а заканчивается он отрывком из клипа Female Trouble, где главная героиня сообщает, что теперь она свободная женщина и может жить так, как хочет.
Всего за 20 часов клип Prisoner набрал более 5 миллионов просмотров.
Режиссером ролика стала сама Майли и модный фотограф Алана О’Херлихи.
Источник: https://telegraf.com.ua/