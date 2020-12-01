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Музыка
Новости музыки
1 декабря 20, 12:23
Майли Сайрус и Дуа Липа представили впечатляющий клип
Майли Сайрус и Дуа Липа
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Известные американские исполнительницы Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили совместный клип на песню Prisoner, который посвятили своим бывшим возлюбленным.
27-летняя Майли и 25-летняя Дуа сделали послание своим "эксам". В музыкальном ролике появляется надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо", а заканчивается он отрывком из клипа Female Trouble, где главная героиня сообщает, что теперь она свободная женщина и может жить так, как хочет.

Всего за 20 часов клип Prisoner набрал более 5 миллионов просмотров.

Режиссером ролика стала сама Майли и модный фотограф Алана О’Херлихи.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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