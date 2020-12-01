Майли Сайрус и Дуа Липа представили впечатляющий клип

27-летняя Майли и 25-летняя Дуа сделали послание своим "эксам". В музыкальном ролике появляется надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо", а заканчивается он отрывком из клипа Female Trouble, где главная героиня сообщает, что теперь она свободная женщина и может жить так, как хочет.





Всего за 20 часов клип Prisoner набрал более 5 миллионов просмотров.





Режиссером ролика стала сама Майли и модный фотограф Алана О’Херлихи.



