Shazam назвал топ-100 популярных песен

Популярное приложение Shazam назвало самые популярные песни, которые чаще всего «шазамили» за все время существования музыкального поисковика.





Рейтинг, в который вошло 100 композиций, возглавил трек австралийки Tones and I - «Dance Monkey». Композицию с момента ее выпуска в мае 2019 года искали более чем 36,6 миллионов раз.





На втором месте разместилась песня «Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)» от Лилли Вуд и The Prick & Robin Schulz.





Тройку лидеров закрыл трек Passenger - «Let Her Go».





Пятерку лучших замкнули композиции «Wake Me Up» диджея Avicii и трек «Lean on» от Major Lazer.