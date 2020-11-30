Святослав Вакарчук выпустил первую песню авторского проекта

Поклонники по-разному отреагировали на премьеру песни. Одни оценили текст и отметили, что получилось очень пронзительно и трогательно. "Снова в самое сердце, в душу так проникновенно, так честно, так по-настоящему .. "," Песня хорошая, чувственная, спетая душой ", "Шикарная песня" – написали поклонники.













Другие же обратили внимание на то, что у Вакарчука что-то не то с голосом. "Неприятно изменился тембр голоса.", "Голос неприятно режет слух", – поделились своим мнением поклонники.