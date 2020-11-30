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Музыка
Новости музыки
29 ноября 20, 20:10
Детское Евровидение-2020 в Варшаве: онлайн-трансляция
Детское Евровидение-2020
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29 ноября состоится детский песенный конкурс Евровидение 2020, которое принимает Варшава.

В воскресенье, 29 ноября, проходит в онлайн-формате детский песенный конкурс Евровидение 2020. Участники не будут выступать в живую, на конкурсе будут звучать записи их выступлений.

Украину на детском Евровидении представил Александр Балабанов, который выступил под номером 11 с песней "Відкривай". 

Перед объявлением результатов голосования на сцене Детского Евровидения выступил победитель "взрослого" конкурса в 2019 году – Дункан Лоуренс, который спел с двумя участницами.

Также, все участники конкурса исполнили гимн Детского Евровидения этого года - "Move the world".

Итого, по итогам голосования, победителем Детского Евровидения в 2020 году стала Valentina из Франции, получившая 200 баллов.

Украина заняла 7 место, получив 106 баллов.


Отметим, что одно из основных отличий детского Евровидения от взрослого - это голосование.  В детском "варианте" странам разрешено поддерживать своего представителя. А сделать это можно было на официальном сайте конкурса, где находятся песни всех конкурсантов. Проголосовать за троих из них можно было бесплатно. Голосование проходило с 21:00 27 ноября до 18:00 29 ноября, а также 15 минут после завершения всех выступлений.

Олександр Балабанов — «Відкривай» | Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2020: 
telegraf.com.ua
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