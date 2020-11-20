Надя Дорофеева презентовала клип на первую сольную песню

Украинская певица Надя Дорофеева официально начала сольную корьеру. Презентация первой песни gorit и клипа на нее прошла у Дорофеевой дома. Певицу поддерживал муж Владимир Дантес, а рэпер Позитив, с которым Надя выступала в группе "Время и стекло", созвонился с ней по видеосвязи. На презентации присутствовали продюсеры Потап и Ирина Горовая и певица Вера Брежнева и певец MONATIK. Артисты нашли способ организовать безопасную вечеринку в условиях коронавируса.
- Изначально мы хотели бы сделать вечеринку, презентацию по полной программе, но из-за ситуации с коронавирусом мы решили не пропагандировать болезни, а собраться со справками с людьми, у которых негативный тест на коронавирус, ну и конечно, моими близкими друзьями здесь, чтобы посмотреть мой первый видеоклип, - сказала Дорофеева.
Песню gorit Надя Дорофеева написала сама, Потап внес небольшие коррективы. Звезды смотрели клип, сидя на диване и обнимаясь.
Клип также появился на YouTube.
- Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA, - прокомментировала Надя в описании к ролику.
СПРАВКА
Продюсеры Потап и Ирина Горовая основали группу "Время и Стекло" в 2010 году. За 10 лет коллектив выпустил три музыкальных альбома и один мини-альбом, более 20 хитов и 27 видеоклипов. Артисты стали лауреатами премий YUNA и M1 Music Awards в номинациях "Лучшая группа" и "Лучшая песня". Группа известна по хитам "Так выпала карта", "Песня 404", "Наверное потому что", "На стиле", "Дим", "Имя 505".
Весной 2020 года группа распалась. 11 марта артисты "Время и Стекло" записали обращение к фанатам, где объяснили причины и анонсировали прощальный тур. После введения карантина группа перенесла гастроли на осень, а позже артисты выпустили хит "Последний танец". По словам Потапа, у Позитива есть сольная песня, но он не решается показать ее публике.