Надя Дорофеева презентовала клип на первую сольную песню

Украинская певица Надя Дорофеева официально начала сольную корьеру. Презентация первой песни gorit и клипа на нее прошла у Дорофеевой дома. Певицу поддерживал муж Владимир Дантес, а рэпер Позитив, с которым Надя выступала в группе "Время и стекло", созвонился с ней по видеосвязи. На презентации присутствовали продюсеры Потап и Ирина Горовая и певица Вера Брежнева и певец MONATIK. Артисты нашли способ организовать безопасную вечеринку в условиях коронавируса.

- Изначально мы хотели бы сделать вечеринку, презентацию по полной программе, но из-за ситуации с коронавирусом мы решили не пропагандировать болезни, а собраться со справками с людьми, у которых негативный тест на коронавирус, ну и конечно, моими близкими друзьями здесь, чтобы посмотреть мой первый видеоклип, - сказала Дорофеева.

Песню gorit Надя Дорофеева написала сама, Потап внес небольшие коррективы. Звезды смотрели клип, сидя на диване и обнимаясь.

Клип также появился на YouTube.





- Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA, - прокомментировала Надя в описании к ролику.



