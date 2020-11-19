Веру Брежневу раскритиковали за новый клип. Видео

38-летняя певица Вера Брежнева нарвалась на волну критики за свой новый клип на песню «Sestra», премьера которого состоялась 17 ноября на YouTube-канале Meladze Music.

Режиссером нового видео выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо. Вместе с Верой в клипе снялись ее подруги Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина и старшая дочь Соня. Также для съемок была приглашена певица Клео, которая исполнила отрывок песни на португальском языке.

В ролике артистка предстала в очень откровенных образах, а также обнаженной. За что и «получила» от фанатов.



