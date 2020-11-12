Святослав Вакарчук создал новый музыкальный проект спустя полгода после ухода из Верховной Рады. О новом проекте "Оранжерея" лидер "Океана Эльзы" рассказал на своей официальной странице в Фейсбук.

- Последние месяцы у нас идет очень активный творческий процесс: мы работаем над альбомом "Океана Эльзы" и имеем новой музыки уже не на одну пластинку! Однажды, работая в студии, я подумал: а почему бы, пока готовим новый альбом и большой тур ОЕ, не совершить отдельный музыкальный проект и показать вам новые песни так, как мы играли бы их не на большом стадионе, а будучи уличными музыкантами? Так и родилась идея моего нового проекта. Мы назвали его "Оранжерея", - написал Вакарчук.

В рамках "Оранжереи" будут играть как музыканты "Океана Эльзы" (клавишник, бас-гитарист и барабанщик будут играть на акустических гитарах, акустических ударных инструментах и ​​перкуссии), так и приглашенные артисты. Вакарчук не исключил, что появится женский вокал. Сам он собирается петь и играть на меллотроне - электромеханическом клавишном инструменте.

Святослав Вакарчук уже запланировал серию выступлений "Оранжереи" в марте и апреле 2021 года. При этом, два месяца музыканты собираются выступать в ударном темпе – через день или каждый день. Первый концерт пройдет в Житомире 15 марта. Билеты будут стоить от 350 до 4500 в зависимости от города и площадки.

Вакарчук 11 июня объявил об уходе из Верховной Рады. Он продержался в парламенте менее года. Принять присягу вместо него Андрей Шараскин смог только 6 ноября. Участник боевых действий на Донбассе был следующим в списке партии "Голос".