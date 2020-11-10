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Музыка
Новости музыки
9 ноября 20, 15:16
Кайли Миноуг выпустила новый альбом
Кайли Миноуг
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Пятнадцатый студийный альбом австралийской певицы получил название Disco.
И хотя Миноуг выпустила один из лучших поп-альбомов столетия почти 20 лет назад, она продолжает пытаться превзойти себя. Так, Disco, состоящий из 12 треков представляет собой идеальный плейлист диско-поп музыки.

В отличие от ее предыдущего альбома Golden (2018), основанного на кантри звучании, на Disco повлияли музыкальные тренды дискотеки 1970-х и 1980-х, а также современная клубная музыка. Миноуг впервые начала работу над Disco осенью 2019 года и продолжила запись во время пандемии в 2020 году. Приблизительно 90% альбома было создано в ее домашней студии, где Миноуг оттачивала тему эскапизма, которая стала лейтмотивом альбома. Как и в случае с ее предыдущим студийным альбомом, а также с ее альбомом 1997 года Impossible Princess, Миноуг сама написала весь материал.

В то время как диско был любимым жанром Миноуг уже много лет, в последнее время множество разных исполнителей попробовали адаптировать ретро-звук к своему творчеству, к примеру, Дуа Липа с ее альбомом Future Nostalgia и возглавляющей чарты альбом Chromatica Леди Гаги.


Источник: https://vogue.ua/
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