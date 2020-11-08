Рассекречен новый состав «ВИА Гры»

Об этом проинформировал Instagram-аккаунт "viagra_official."





О том, что Эрика Герцег и Ольга Меганская покинули «ВИА Гру», стало известно еще несколько недель назад. Поговаривали даже, что легендарному трио пришел конец, но Меладзе опровергал эти слухи.





Из прежнего состава осталась только Ульяна Синецкая. Новыми же участницами стали Ксения Попова и София Тарасова.





Так, в сети впервые было опубликовано фото, на котором можно увидеть новых солисток популярной группы.





Итак, младшей участницей стала 19-летняя Софья Тарасова, которая известна с детских песенных конкурсов.





Другую вокалистку телезрители могут помнить еще со времен ее участия в проекте «Х-Фактор».





Ксения Попова ранее участвовала в телевизионных шоу. Ее видео на YouTube набрало почти восемь миллионов просмотров.





Ульяна Синецкая участница со "старого" состава группы.













Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали новых вокалисток восторженными комментариями.





"Красавицы. Спасибо, Константин, что всегда выбираете красивых девушек с прекрасными голосами, чтобы мы могли наслаждаться этим божеством", "Вера очень постаралась выбрать", "А мне понравилось. Какие красивые девочки. Брюнетка просто", "Классный состав! Вот все нравятся!! И голос. И внешность. 100% попадание! Рикошет", "Кучерявая девушка осталась только ... ну ясно", "Кудрявая что то внешне совсем не очень имхо", "Вот это бомба. Так неожиданно. Такая новость!!! Давно так не шокировали", "Все не то,потому что это не Надя,и не Вера", "Настоящие таланты только в Украине", "Выглядят как самая юная ВиаГра", - написали фанаты в комментариях под публикацией.





Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.





С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.





После того как коллектив в мае 2020 года покинула Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы.





16 октября о завершении карьеры в составе группы заявила Меганская, после чего Синецкая стала единственной участницей коллектива.





23 октября группа презентовала новый трек "Рикошет".



