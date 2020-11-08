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Музыка
Новости музыки
8 ноября 20, 13:00
Новый клип Little Big (ВИДЕО)
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Популярная группа Little Big, которая ранее выпустила клип на песню Hypnodancer, 6 ноября представила свое очередное музыкальное видео.
Клип на песню SMD2020 ("S*ck My D*ck 2020") всего за сутки смог преодолеть отметку в более чем два с половиной миллионов просмотром на YouTube-канале.

В нем музыканты в праздничных свитерах отмечают наступление Нового года, но посвятили участники группы это произведения 2020 году, который отличился катастрофами, скандалами и международными войнами. 

В клипе артисты выпивают шампанское под названием "Новичок" и закусывают летучей мышью.

В ролике, кроме участников Little Big, также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие не менее известные артисты.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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