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8 ноября 20, 13:00
Новый клип Little Big (ВИДЕО)
Клип на песню SMD2020 ("S*ck My D*ck 2020") всего за сутки смог преодолеть отметку в более чем два с половиной миллионов просмотром на YouTube-канале.
В нем музыканты в праздничных свитерах отмечают наступление Нового года, но посвятили участники группы это произведения 2020 году, который отличился катастрофами, скандалами и международными войнами.
В клипе артисты выпивают шампанское под названием "Новичок" и закусывают летучей мышью.
В ролике, кроме участников Little Big, также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный и другие не менее известные артисты.
Источник: https://telegraf.com.ua/