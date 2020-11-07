Группа Tvorchi представила новый клип (ВИДЕО)

25 сентября Tvorchi представили свой новый альбом "13 waves", а теперь участники группы Джеффри и Андрей решили познакомить своих слушателей с композициями альбома "поближе".





Клип на главную песню из альбома погружает зрителей в визуально необычный интимный мир, который каждый интерпретирует для себя по-разному. Визуальный ряд рассказывает о чувстве свободы, сближении и новом мировосприятии.





Съемки клипа проходили в Черепашинецком карьере – уникальном месте в Винницкой области, где лазурная вода разлилась в озеро среди хвойных лесов. А на помощь артистам пришел один из лучших водных балетов Украины - Waterballet mermaids.





В клипе сначала мы видим ребят такими, как их привыкли видеть - с микрофоном и с музыкальными инструментами. А дальше в ход идут ребята из балета, которые вместе с героями погружают зрителей в откровенный мир новых образов и форм.



