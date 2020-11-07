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Музыка
Новости музыки
7 ноября 20, 12:47
Группа Tvorchi представила новый клип (ВИДЕО)
Tvorchi
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Украинская группа представила видеоклип на лид-сингл из своего нового альбома.
25 сентября Tvorchi представили свой новый альбом "13 waves", а теперь участники группы Джеффри и Андрей решили познакомить своих слушателей с композициями альбома "поближе".

Клип на главную песню из альбома погружает зрителей в визуально необычный интимный мир, который каждый интерпретирует для себя по-разному. Визуальный ряд рассказывает о чувстве свободы, сближении и новом мировосприятии.

Съемки клипа проходили в Черепашинецком карьере – уникальном месте в Винницкой области, где лазурная вода разлилась в озеро среди хвойных лесов. А на помощь артистам пришел один из лучших водных балетов Украины - Waterballet mermaids.

В клипе сначала мы видим ребят такими, как их привыкли видеть - с микрофоном и с музыкальными инструментами. А дальше в ход идут ребята из балета, которые вместе с героями погружают зрителей в откровенный мир новых образов и форм. 


Источник: https://telegraf.com.ua/
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