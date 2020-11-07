Группа System of a Down выпустила две песни

Оба трека говорят о войне, которая ведется на культурных родинах участников группы.





Музыканты решили таким образом отреагировать на войну в Нагорном Карабахе.





Участники группы отмечают, что между двумя диктатурами происходит много ужасных вещей -дезинформация, подавления голосов внутри их собственных стран, безнаказанные акты геноцида против человечества и дикой природы.





«Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и нашу нацию. Сейчас не время закрывать глаза. Музыка и тексты говорят сами за себя» - написали музыканты на своей странице в Инстаграм.





Средства от продажи песен, а также мерча, System of a Down хотят использовать для оказания помощи пострадавшим от боевых действий.



