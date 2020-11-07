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Музыка
Новости музыки
7 ноября 20, 12:42
Группа System of a Down выпустила две песни
Группа System of a Down
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Рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет презентовали два новых хита - Protect The Land и Genocidal Humanoidz.
Оба трека говорят о войне, которая ведется на культурных родинах участников группы.

Музыканты решили таким образом отреагировать на войну в Нагорном Карабахе.

Участники группы отмечают, что между двумя диктатурами происходит много ужасных вещей -дезинформация, подавления голосов внутри их собственных стран, безнаказанные акты геноцида против человечества и дикой природы.

«Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и нашу нацию. Сейчас не время закрывать глаза. Музыка и тексты говорят сами за себя» - написали музыканты на своей странице в Инстаграм.

Средства от продажи песен, а также мерча, System of a Down хотят использовать для оказания помощи пострадавшим от боевых действий.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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