Группа System of a Down выпустила две песни

Рок-группа System Of A Down впервые за 15 лет презентовали два новых хита - Protect The Land и Genocidal Humanoidz.
Оба трека говорят о войне, которая ведется на культурных родинах участников группы.
Музыканты решили таким образом отреагировать на войну в Нагорном Карабахе.
Участники группы отмечают, что между двумя диктатурами происходит много ужасных вещей -дезинформация, подавления голосов внутри их собственных стран, безнаказанные акты геноцида против человечества и дикой природы.
«Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и нашу нацию. Сейчас не время закрывать глаза. Музыка и тексты говорят сами за себя» - написали музыканты на своей странице в Инстаграм.
Средства от продажи песен, а также мерча, System of a Down хотят использовать для оказания помощи пострадавшим от боевых действий.