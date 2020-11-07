MONATIK презентовал клип совместно со своими подопечными

Каждая из девушек уже представила по сольному клипу: Лида Ли – на трек Достопримечательность, а NiNO – на песню Словно цветы.





4 ноября на YouTube-канале Монатика состоялась премьера совместного клипа артистов на песню ритмоLOVE.





«ритмоLOVE - это образ жизни главных героев видео» - написал на своей странице в Инстаграм Дмитрий. – «Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила - одно чувство... Ритма!».





Главные герои видео слышат и чувствуют ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг.









В клипе использованы три основных цвета - зеленый, синий и красный. Эти цвета демонстрируют те разные поколения, которые объединены чувством ритма.





Танцы разных стилей, яркость, драйва и отличная музыка – все это новый клип Монатика, Лиды Ли и NiNO.





Поклонники остались в восторге от новой композиции и видеоработы музыкантов. Это доказывают комментарии, которые оставляют фаны под видео – сплошной позитив, похвала и восторг.





«Мое почтение, каждый раз новый уровень», «Только вдохновение, наслаждение и восхищение творчеству», «Это просто Бомба Пушка Ракета», «Воу-воу! Это круто!» - пишут фанаты.



