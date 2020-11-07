Alyona Alyona подверглась критике за клип с Гудковым (ВИДЕО)

Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Vladimir Cauchemar.





Зажигательный клип показывает историю любви рэперши к битью посуды, и Александра Гудкова к Alyona Alyona. Артистка предстает в ролике в образе горничной, а российский шоумен – консьержем, который тайно влюблен в Алену.





Стоит отметить, что это не первая работа рэперши с Гудковым. В декабре 2019 года они представили совместный трек «Comment Out на колёсах».





«Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Vladimir Cauchemar и Александром Гудком у нас любовь», – написала о клипе Alyona Alyona.





Поклонники по-разному восприняли новый клип любимицы. «Клип – это что-то невероятное», «Будто мини-фильм», «Просто чистый кайф», «Это просто пушка», «Шикарная работа» - пишут одни.





Многие украинские звезды также поддержали Алену. Джамала, Надя Дорофеева, МамаРика, Леся Никитюк оставили свои восторженные отзывы.





Но также есть и вторая сторона медали. Среди фанов Алены присутствуют и ярые патриоты Украины, которым не пришлась по нраву совместная работа с российским шоуменом.





«Творчество победило патриотизм», «Ну зачем Гудков?», «без Гудкова нельзя было?», «разочарование» - пишут пользователи.





Хотя в принципе Гудков положительно отзывается об Украине. Во многих интервью он говорил об уникальности украинского юмора, снимал программы в Киеве. Саша дружит со многими украинскими звездами, да и многие российские звезды родом из Украины.



