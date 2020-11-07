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Музыка
Новости музыки
6 ноября 20, 11:24
Alyona Alyona подверглась критике за клип с Гудковым (ВИДЕО)
Alyona Alyona
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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип вместе с музыкантом Vladimir Cauchemar на трек Dancer.
Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Vladimir Cauchemar.

Зажигательный клип показывает историю любви рэперши к битью посуды, и Александра Гудкова к Alyona Alyona. Артистка предстает в ролике в образе горничной, а российский шоумен – консьержем, который тайно влюблен в Алену.

Стоит отметить, что это не первая работа рэперши с Гудковым. В декабре 2019 года они представили совместный трек «Comment Out на колёсах».

«Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Vladimir Cauchemar и Александром Гудком у нас любовь», – написала о клипе Alyona Alyona.

Поклонники по-разному восприняли новый клип любимицы. «Клип – это что-то невероятное», «Будто мини-фильм», «Просто чистый кайф», «Это просто пушка», «Шикарная работа» - пишут одни.

Многие украинские звезды также поддержали Алену. Джамала, Надя Дорофеева, МамаРика, Леся Никитюк оставили свои восторженные отзывы.

Но также есть и вторая сторона медали. Среди фанов Алены присутствуют и ярые патриоты Украины, которым не пришлась по нраву совместная работа с российским шоуменом.

«Творчество победило патриотизм», «Ну зачем Гудков?», «без Гудкова нельзя было?», «разочарование» - пишут пользователи.

Хотя в принципе Гудков положительно отзывается об Украине. Во многих интервью он говорил об уникальности украинского юмора, снимал программы в Киеве. Саша дружит со многими украинскими звездами, да и многие российские звезды родом из Украины.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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