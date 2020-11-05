Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
28.24
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
5 ноября 20, 12:22
Новый клип группы KAZKA на песню "Остров" покорил фанатов
KAZKA
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская группа Kazka приняла участие в масштабном музыкальном проекте "Звуки Чернобыля", и 27 октября выпустила клип на песню "Остров", который сняла в Припяти.
Ролик опубликован на официальной странице группы в ютубе.

Для записи своего трека они использовали звуки Чернобыля из аудиобиблиотеки, которую создал автор проекта ARTEFACT Валерий Коршунов. В композиции отчетливо слышно счетчики Гейгера, скрип колеса Обозрения, шум Рыжего леса и реки Припять

"Мир неустанно перелистывает дни, месяцы, годы... Мы давно бросили корни в другом крае, в таком, где дышится свободно. Благодаря тем, кто положил жизнь, изменил судьбу, спасая нашу землю от невозврата" - прокомментировала новую работу группа.

Поклонники с восторгом приняли новую работу любимой группы, засыпав комментарии положительными отзывами. "Все так круто, так эстетично и так очаровывает", "Очень понравилось!", "Очень круто,песня класс и клип зачетный", "Отличное видео получилось. Все очень гармонично и атмосферно", "Это должно стать новым хитом уровня "Плакала"" - пишут фанаты.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Виталий Козловский представил романтический клип
Kazka представила черно-белый клип "Пісня Сміливих Дівчат"
Sia презентовала новый мультяшный клип Snowman
Дочь Майкла Джексона представила дебютный клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Assol вспоминает школьные годы в новом видео
noimageАртем Пивоваров представил новый украиноязычный трек
noimageЮлия Санина рассказала о новом драйвовом хите The Hardkiss
Лента новостей