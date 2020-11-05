Новый клип группы KAZKA на песню "Остров" покорил фанатов

Ролик опубликован на официальной странице группы в ютубе.





Для записи своего трека они использовали звуки Чернобыля из аудиобиблиотеки, которую создал автор проекта ARTEFACT Валерий Коршунов. В композиции отчетливо слышно счетчики Гейгера, скрип колеса Обозрения, шум Рыжего леса и реки Припять





"Мир неустанно перелистывает дни, месяцы, годы... Мы давно бросили корни в другом крае, в таком, где дышится свободно. Благодаря тем, кто положил жизнь, изменил судьбу, спасая нашу землю от невозврата" - прокомментировала новую работу группа.





Поклонники с восторгом приняли новую работу любимой группы, засыпав комментарии положительными отзывами. "Все так круто, так эстетично и так очаровывает", "Очень понравилось!", "Очень круто,песня класс и клип зачетный", "Отличное видео получилось. Все очень гармонично и атмосферно", "Это должно стать новым хитом уровня "Плакала"" - пишут фанаты.



