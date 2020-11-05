Assol вспоминает школьные годы в новом видео

Легендарная Assol показала ностальгический музыкальный видеоклип под названием "Дискач".





Тема ностальгии за школьными годами пронизывает весь сюжет клипа 26-летней артистки, ставшей популярной еще в ранние годы.





Клип "Дискач" получился очень динамичным - в нем присутствуют множество танцев, развлечений, атмосферности.





Напомним, Ассоль, или Екатерина Тараненко - украинская певица, которая обрела популярность еще в 1998 году. В 7 лет вышел ее первый альбом "Алые паруса". Участвовала в концерте "Песня года 2004". С песней "Небо" Assol несколько недель держался на лидирующих позициях во всеукраинском хит-параде "Золотая Шарманка" на канале УТ-1.



