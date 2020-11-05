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Музыка
Новости музыки
5 ноября 20, 12:17
Артем Пивоваров представил новый украиноязычный трек
Артем Пивоваров
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Украинский певец Артем Пивоваров пополнил свою музыкальную «копилку» еще одним украиноязычным хитом – ВідЗоріДоЗорі.
Премьера состоялась 4 ноября на YouTube-канале певца.

«ВідЗоріДоЗорі» — это своего рода определенный магнетизм между яркими и легкими танцевальными мотивами и очень глубоким и сильным месседжем. Этот трек погружает в солнечные и тёплые дни лета с новыми красками и нотками тропиков.

Трек "ВідЗоріДоЗорі" — это часть WOW-коллаборации с Музичним HYPER Set.

Поклонники Пивоварова засыпали его новый хит позитивными отзывами. Комментарии под видео пестрят восторженными сообщениями.

«Восхищаюсь многогранностью вашего таланта», «Это новый хит», «Супер!!! Артем, живо, энергично, ритмично!», «Слушаю где-то 90-ый раз не могу наслушаться, какой же прекрасный и сильный голос», «Это самая лучшая песня , Артём вы как всегда бесподобны» - пишут фанаты.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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