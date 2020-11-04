Марина Круть представила клип на песню "Кімната" (ВИДЕО)

Песня была создана в рамках проекта "Звуки Чернобыля". Премьера состоялась на официальном канале певицы в ютуб.





Новая видеоработа бандуристки показывает историю главного героя, который пытается посмотреть в глаза своему страху и залечить детскую травму.





В песне были использованы звуки треска, фортепианное глиссандо из библиотеки "Звуки Чернобыля", звуки бандуры и трембиты.





Режиссером ролика выступил Павел Мацера, а саунд-продюсером - Михаил Клименко (ADAM).





Поклонники приняли новый клип Марины очень положительно, что доказывают восторженные комментарии в адрес певицы и ее работы – «Крутая работа», «Очень понравилось», «Замечательный клип», «У меня мурашки».



