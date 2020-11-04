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Музыка
Новости музыки
4 ноября 20, 11:08
Марина Круть представила клип на песню "Кімната" (ВИДЕО)
Марина Круть
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Украинская певица Марина Круть выпустила новый клип на песню "Кімната", который посвящен Чернобыльской трагедии.
Песня была создана в рамках проекта "Звуки Чернобыля". Премьера состоялась на официальном канале певицы в ютуб.

Новая видеоработа бандуристки показывает историю главного героя, который пытается посмотреть в глаза своему страху и залечить детскую травму.

В песне были использованы звуки треска, фортепианное глиссандо из библиотеки "Звуки Чернобыля", звуки бандуры и трембиты.

Режиссером ролика выступил Павел Мацера, а саунд-продюсером - Михаил Клименко (ADAM).

Поклонники приняли новый клип Марины очень положительно, что доказывают восторженные комментарии в адрес певицы и ее работы – «Крутая работа», «Очень понравилось», «Замечательный клип», «У меня мурашки».


Источник: https://telegraf.com.ua/
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