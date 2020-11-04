Владимир Остапчук посвятил жене тайную песню (ВИДЕО)

Пара уже показывала чувственное LoveStory, а теперь Владимир решил представить еще одно трогательное видео.





На своей страничке в Инстаграме шоумен разместил пост с клипом на его песню «Как в фильмах Тарантино». Эту невероятно нежную и романтическую композицию Вова посвятил своей супруге. Он написал этот трек в подарок на свадьбу.





Остапчук написал, что не планировал афишировать клип и песню, однако Кристина Горняк опубликовала на своей странице кусочек и ее забросали вопросами о треке. Поэтому артист и решил опубликовать полную версию.





Главными героями клипа стали Вова и Кристина. В ролике они гуляют по столице и много целуются.





Поклонникам пары очень понравился клип, что доказывают положительные отзывы в комментариях – «Очень классная песня и клип тоже», «Супер», «Очень красиво», «Нежно и красиво», «Песня прекрасна! В прочем, как и Вы!».



