Дочь Майкла Джексона представила дебютный клип (ВИДЕО)

Однако по стопам отца идти не стала и выбрала для себя другое направление - поп-рок с нотками готичности.





Девушка представила свой дебютный сингл - Let Down. Автором песни выступила сама, а помогал ей Энди Халл, вокалист инди-группы Manchester Orchestra.





"Черт возьми, я в восторге. Объявляю о выходе своего первого сольного сингла Let Down», - написала Пэрис в своем Инстаграм.





Песня Let Down войдет в дебютный альбом певицы Wilted, релиз которого запланирован на 13 ноября.





Поклонники отметили, что звездный отец очень бы гордился дочерью. С момента публикации клипа трек набрал более 400 тыс. просмотров и более 25 тыс. лайков.



