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3 ноября 20, 12:56
Дочь Майкла Джексона представила дебютный клип (ВИДЕО)
Однако по стопам отца идти не стала и выбрала для себя другое направление - поп-рок с нотками готичности.
Девушка представила свой дебютный сингл - Let Down. Автором песни выступила сама, а помогал ей Энди Халл, вокалист инди-группы Manchester Orchestra.
"Черт возьми, я в восторге. Объявляю о выходе своего первого сольного сингла Let Down», - написала Пэрис в своем Инстаграм.
Песня Let Down войдет в дебютный альбом певицы Wilted, релиз которого запланирован на 13 ноября.
Поклонники отметили, что звездный отец очень бы гордился дочерью. С момента публикации клипа трек набрал более 400 тыс. просмотров и более 25 тыс. лайков.
Источник: https://telegraf.com.ua/