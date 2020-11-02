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Музыка
Новости музыки
2 ноября 20, 13:14
Sia презентовала новый мультяшный клип Snowman
Sia
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В клипе пластилиновая Sia спасает снеговиков от солнечных лучей.
Австралийская певица Сia в канун Хэллоуина, 30 октября, выпустила отнюдь не демонический хит, а добрый рождественский мультяшный клип на песню Snowman.

Новый клип — это пластилиновый мультфильм, в котором главная героиня — девочка с красно-зелеными волосами, похожая на саму Sia. Точно с такой же прической снялась  "двойник" Sia и ее постоянный партнер по танцам Мэгги Зиглер для обложки рождественского альбома певицы Everyday Is Christmas ("Каждый день Рождество"), который вышел в 2017 году.

Клип Snowman ("Снеговик") — новое звучание хита певицы из рождественского альбома Everyday Is Christmas.  По сюжету героиня клипа отправляется со снеговиками туда, где солнце не сможет растопить их.

Рождество наступило рано. Окунитесь в праздничное настроение с видео на Snowman
прокомментировали клип на youtube


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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