Музыка Новости музыки
2 ноября 20, 13:14
Sia презентовала новый мультяшный клип Snowman
Австралийская певица Сia в канун Хэллоуина, 30 октября, выпустила отнюдь не демонический хит, а добрый рождественский мультяшный клип на песню Snowman.
Новый клип — это пластилиновый мультфильм, в котором главная героиня — девочка с красно-зелеными волосами, похожая на саму Sia. Точно с такой же прической снялась "двойник" Sia и ее постоянный партнер по танцам Мэгги Зиглер для обложки рождественского альбома певицы Everyday Is Christmas ("Каждый день Рождество"), который вышел в 2017 году.
Клип Snowman ("Снеговик") — новое звучание хита певицы из рождественского альбома Everyday Is Christmas. По сюжету героиня клипа отправляется со снеговиками туда, где солнце не сможет растопить их.
Рождество наступило рано. Окунитесь в праздничное настроение с видео на Snowman
прокомментировали клип на youtube
Источник: https://glamurchik.tochka.net/