Sia презентовала новый мультяшный клип Snowman

Австралийская певица Сia в канун Хэллоуина, 30 октября, выпустила отнюдь не демонический хит, а добрый рождественский мультяшный клип на песню Snowman.





Новый клип — это пластилиновый мультфильм, в котором главная героиня — девочка с красно-зелеными волосами, похожая на саму Sia. Точно с такой же прической снялась "двойник" Sia и ее постоянный партнер по танцам Мэгги Зиглер для обложки рождественского альбома певицы Everyday Is Christmas ("Каждый день Рождество"), который вышел в 2017 году.





Клип Snowman ("Снеговик") — новое звучание хита певицы из рождественского альбома Everyday Is Christmas. По сюжету героиня клипа отправляется со снеговиками туда, где солнце не сможет растопить их.





Рождество наступило рано. Окунитесь в праздничное настроение с видео на Snowman

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