Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.30
USD
28.47
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
30 октября 20, 23:47
"Время и стекло" отыграли последний концерт перед распадом
Время и стекло
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Додо и Позитив больше не будут давать выступления в рамках группы "Время и Стекло".

Группа "Время и стекло" отыграли последний концерт.

"В начале декабря "Время и стекло" было бы 11 лет, а сегодня состоялся их прощальный последний танец", - написала в Инстаграм сооснователь лейбла MOZGI Entertainment Ирина Горовая.

По словам Горовой, последнее выступление группы оказалось самым музыкальным.

"Все было просто, но наполнено смыслом - два контура лица Нади и Леши, внутри которых играл живой оркестр и шли видео-воспоминания, а между ребятами - только музыка и песочные часы, символизировавшие время группы, которое истекло", - написала Горовая.

Она также отметила, что хоть фанаты и прощаются с группой, но не с ее участниками и намекнула, что их ждет новая история, "которая начнется совсем скоро".



Группа "Время и Стекло" была образована 2 декабря 2010 года в Киеве. Бессменные участники группы Надя Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив). 30 октября они дали два последних концерта в Киеве, которые прошли в Дворце Украина. 
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Онлайн-концерт Евровидения-2020 разобьют на три части
Go_A споет кавер, выбранный фанатами
Pixies впервые выступят в Украине
Leopolis Jazz Fest - 10 лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей