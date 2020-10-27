Евровидение-2021: участие в конкурсе примет 41 страна

Ни одна из стран-участниц Евровидения-2020 не отказалась от права участия в конкурсе в 2021 году. Итого за победу будут бороться 41 участник, и далее те страны, которые решили сменить своего представителя на конкурсе (а таких лишь часть) проведут национальные отборы и список конкурсантов приобретет законченный вид. Об этом 26 октября сообщает eurovisionworld.com.

Европейский вещательный союз (EBU) собрал заявки от всех стран-членов (они должны были поступить не позднее середины сентября) и констатировал, что никто не отказался от участия в конкурсе и в 2021 году в Роттердаме будут присутствовать делегации 41 страны.

- Мы благодарны 41 участвующей телекомпании за то, что они помогли нам вернуть Евровидение в 2021 году. У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в соревнованиях в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году. Более 180 миллионов зрителей, несмотря на сложные обстоятельства, с волнением ожидают конкурса, - заявил Мартин Эстердаль, исполнительный супервайзер Евровидения.

Как сообщалось ранее, организаторы Евровидения-2021 разработали четыре сценария проведения конкурса. Какой из них будет реализован, зависит от текущей ситуации в Европе с коронавирусом на момент проведения полуфиналов и финала в Роттердаме. Однако провести Евровидение весной 2021-го собираются, как говорится, "любой ценой".

"Евровидение" ежегодно проводят с 1956 года. Финал "Евровидения-2020" должен был пройти 16 мая в Роттердаме. Однако из-за невозможности в условиях пандемии коронавируса провести его в привычном формате организаторы отменили конкурс, подарив зрителям онлайн-концерт “Eurovision: Europe Shine A Light”.

От Украины на конкурс должна была поехать группа "Go_A" с песней "Соловей". В 2021-м они же и поедут, но придется написать новую песню - таковы условия. Лозунг "Евровидения-2021" – Open Up. Конкурс пройдет в Роттердаме в концертном зале "Ахой" (Ahoy Arena).18 и 20 мая состоятся полуфиналы, а 22 мая – финал.