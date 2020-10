Адель вернулась на сцену и похвасталась тонкой талией

32-летняя певица Адель появилась в качестве ведущей на телешоу Saturday Night Live. Звезда пошутила о своем похудении, разводе и даже спела.

Алель продемонстрировала тонкую талию в черном наряде корсетного кроя. Это третий раз, когда звезда появилась в комедийном шоу. Певица приходила на эфиры в 2015 году в день Благодарения и накануне выборов в 2008 году.

- Я знаю, что выгляжу иначе, чем когда мы виделись в последний раз. Мне пришлось путешествовать налегке из-за всех коронавирусных ограничений и запретов на поездки. Я смогла взять лишь половину. Это всего лишь половина меня, которую я выбрала, - пошутила Адель.

Адель, которая в 2019 году развелась с Саймоном Конецки, исполнила одну из своих самых известных песен Someone Like You и призналась, что сильно переживала из-за развода, и выражала эмоции в пении. Затем вместе с актрисой Кейт Маккиннон Адель комично изобразила "разведенных женщин определенного возраста", которые отправились путешествовать в Африку.

В своей речи Адель вспомнила первое появление на шоу в 2008 году. По словам певицы, это помогло ей покорить Америку.

В завершение звезда сказала, что в период после развода у нее было "лучшее время жизни", и призвала американцев голосовать на выборах президента США.