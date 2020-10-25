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Музыка
Новости музыки
25 октября 20, 17:59
Адель вернулась на сцену и похвасталась тонкой талией
Адель
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Певица вернулась на телевидение спустя полтора года.

32-летняя певица Адель появилась в качестве ведущей на телешоу Saturday Night Live. Звезда пошутила о своем похудении, разводе и даже спела.

Алель продемонстрировала тонкую талию в черном наряде корсетного кроя. Это третий раз, когда звезда появилась в комедийном шоу. Певица приходила на эфиры в 2015 году в день Благодарения и накануне выборов в 2008 году.

- Я знаю, что выгляжу иначе, чем когда мы виделись в последний раз. Мне пришлось путешествовать налегке из-за всех коронавирусных ограничений и запретов на поездки. Я смогла взять лишь половину. Это всего лишь половина меня, которую я выбрала, - пошутила Адель.

Адель, которая в 2019 году развелась с Саймоном Конецки, исполнила одну из своих самых известных песен Someone Like You и призналась, что сильно переживала из-за развода, и выражала эмоции в пении. Затем вместе с актрисой Кейт Маккиннон Адель комично изобразила "разведенных женщин определенного возраста", которые отправились путешествовать в Африку.

В своей речи Адель вспомнила первое появление на шоу в 2008 году. По словам певицы, это помогло ей покорить Америку.

В завершение звезда сказала, что в период после развода у нее было "лучшее время жизни", и призвала американцев голосовать на выборах президента США.


История вопроса

В январе 2019 года Адель сообщила подписчикам, что уходит со сцены. Артистка заявила, что хочет посвятить себя воспитанию сына. Звезда подала заявку на добровольное закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности, в которой учитывались доходы с выступлений. В апреле того же года Адель развелась с бизнесменом Саймоном Конекки. Экс-супруги общаются ради сына Анджело.

За год артистка похудела почти на 45 килограммов благодаря сиртфуд-диете. Ее сторонники снижают калорийности еды на 20 процентов, что стимулирует метаболизм.
kp.ua
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