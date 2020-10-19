Apple запустила Music TV — новый потоковый сервис с видео

Он доступен бесплатно через приложения ‌Apple Music‌ и Apple TV, но пока только для американских пользователей.

Сервис Apple Music TV интересен в первую очередь тем, что показывает серьезность намерений Apple и ее желание бросить вызов доминированию YouTube в области музыкальных видео.

Библиотека Apple Music TV предлагает сотню самых популярных песен в США на старте. Каждую пятницу в полдень по восточноевропейскому времени на Apple Music TV будут премьеры новых музыкальных видео. В пятницу, 23 октября, состоится премьера двух клипов — на песню «777» Joji (Джордж Кусуноки Миллер) и «Gorgeous» Saint Jhn (Карлос Сент-Джон).

Также Apple Music TV станет домом для другого оригинального контента, созданного Apple Music за все эти годы, например, фильмов-концертов и интервью. В четверг, 22 октября, на Apple Music пройдет специальное шоу в честь запуска нового альбома певца Брюса Спрингстина — с показом музыкальных видеоклипов, прямой трансляцией и эксклюзивным интервью с популярнейшим британским ди-джеем и телеведущим Зейном Лоу.

В прошлом году Apple запустила собственную музыкальную премию Apple Music Awards.