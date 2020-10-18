ALLOISE выпустила EP под названием [Bare Nerve]

Название EP [Bare Nerve], что в переводе с английского значит «оголенный нерв», группа выбрала, посчитав, что именно эти слова точно передают все эмоции, которые они вложили в каждый трек релиза. В свою очередь все 6 треков стали своеобразной балладой о любви, ненависти и отношениях.





«Мы видим важное в каждом моменте, ценим и передаем смысл и свое собственное знание с помощью музыки, которую делаем. Это самая важная составляющая творчества — быть честными, открытыми, иногда даже чрезмерно, оголяя свои нервы», — говорят музыканты.









ALLOISE и Алексей Кириченко, неизменные участники коллектива, стоявшие также у истоков проекта Gorchitza, отмечают, что пригласили для записи музыкальных партий в EP лучших, по их мнению, музыкантов, которые точно отобразили их понимание музыки «вне времени».





Одновременно с выходом EP, ALLOISE презентовали новую видеоработу на трек Empire, созданную совместно с украинским режиссером Антониной Сотниковой и Luminance Production.







