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Музыка
Новости музыки
17 октября 20, 23:37
ALLOISE выпустила EP под названием [Bare Nerve]
ALLOISE
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Украинская поп-группа ALLOISE выпустила полноформатный EP под названием [Bare Nerve].
Название EP [Bare Nerve], что в переводе с английского значит «оголенный нерв», группа выбрала, посчитав, что именно эти слова точно передают все эмоции, которые они вложили в каждый трек релиза. В свою очередь все 6 треков стали своеобразной балладой о любви, ненависти и отношениях.

«Мы видим важное в каждом моменте, ценим и передаем смысл и свое собственное знание с помощью музыки, которую делаем. Это самая важная составляющая творчества — быть честными, открытыми, иногда даже чрезмерно, оголяя свои нервы», — говорят музыканты.


ALLOISE и Алексей Кириченко, неизменные участники коллектива, стоявшие также у истоков проекта Gorchitza, отмечают, что пригласили для записи музыкальных партий в EP лучших, по их мнению, музыкантов, которые точно отобразили их понимание музыки «вне времени». 

Одновременно с выходом EP, ALLOISE презентовали новую видеоработу на трек Empire, созданную совместно с украинским режиссером Антониной Сотниковой и Luminance Production.


Источник: /vogue.ua/


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