Юбилей Леннона. Музыканту могло исполниться 80 лет

Джону Леннону сегодня могло бы исполниться 80 лет. Легенду рок-музыки убил 40 лет назад фанат. Но Леннон продолжает оставаться на слуху после смерти и даже заробатывать деньги.

Легенда

В 2002 году BBC провела опрос для определения ста величайших британцев всех времён. Джон Леннон занял восьмое место в этом списке. Леннон также занял сразу две строчки в списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone: 1-ю в составе The Beatles и личную 38-ю. Британский журнал Classic Rock включил Леннона в список величайших гитаристов всех времён.

К 70-летию Леннона в 2010 году в Англии отчеканили монету достоинством в 5 фунтов с изображением музыканта.

В Праге находится стена, посвящённая Джону Леннону, в Вильнюсе – бюст. Отличилась и Украина - в 2016 году в селе Калины Закарпатской области улицу Ленина переименовали в улицу Джона Леннона.

Песня Джона Леннона Imagine была названа лучшей композицией всех времён и народов профессиональным американским изданием Performing Songwriter.

С 2006 года Imagine традиционно звучит в последние минуты уходящего старого года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В 2004 году журнал Rolling Stone опубликовал 500 величайших песен всех времён, в котором Imagine заняла 3-е место.

Как празднуют

День рождения основателя The Beatles отпраздновал Нью-Йорк, осветив небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг ярко-синими огнями. Церемонией руководил сын Джона Леннона, который тоже родился 9 октября.

"Для нас крайне важно сохранить его послание миру, потому что мир, любовь и истина - особенно в последнее время, в нынешнем году, невероятно актуальны и ценны. Это даже необходимо - сохранить жизнеспособность его идей, ведь они жизненно важны для нас", - заявил Шон Оно Леннон.

Концерт на стриминговом сервисе, радиопередача и выход альбома ремиксов Gimme some truth. The Ultimate Mixes из 36 песен, отобранных Йоко Оно и Шоном Ленноном, приурочены к памятной дате.

Цитаты

“Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь планы”

“Гениальность — это, пожалуй, одна из форм безумия”

“Мы живем в мире, где должны прятаться, чтобы заняться любовью”“Видеть сны в одиночестве — это просто спать. Видеть сны вместе с кем-то — это жить”

Заработки

Издание Forbes посчитало, что даже после смерти Леннон продолжает зарабатывать около 12 миллионов долларов в год.



