Музыка Новости музыки
7 октября 20, 11:33
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален. Видео
Легендарный американский гитарист и основатель группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален умер в возрасте 65 лет. Как рассказал его сын Вольфганг, причиной кончины отца стал рак горла, с которым он вел борьбу десять лет, пишет Фраза.
Музыкант умер в клинике в Санта-Монике в Калифорнии.
Справка: Эдди Ван Хален был одним из самых известных гитаристов в мире. В 1972 году вместе со своим старшим братом Алексом он основал группу Van Halen. В 2012 году музыкант вошел в список ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Видео 18+