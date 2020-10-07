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Музыка
Новости музыки
7 октября 20, 11:33
Умер легендарный американский гитарист Эдди Ван Хален. Видео
Эдди Ван Хален
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Музыкант Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет. Причиной стал рак.

 Легендарный американский гитарист и основатель группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален умер в возрасте 65 лет. Как рассказал его сын Вольфганг, причиной кончины отца стал рак горла, с которым он вел борьбу десять лет, пишет Фраза.

Музыкант умер в клинике в Санта-Монике в Калифорнии.

Справка: Эдди Ван Хален был одним из самых известных гитаристов в мире. В 1972 году вместе со своим старшим братом Алексом он основал группу Van Halen. В 2012 году музыкант вошел в список ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Видео 18+
Fraza.ua
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