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Музыка
Новости музыки
1 октября 20, 22:03
Onuka представила неожиданно интимный клип. Видео
Onuka
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Украинская группа презентовала свой самый интимный трек в дискографии за все шесть лет существования группы
"Сеанс" - это история о борьбе с предубеждениями и стереотипами; о пути к победе над своими страхами. Песня была написана во время беременности солистки группы - Наты Жижченко. Этот трек она полностью посвятила сыну.

На смену социальным месседжам пришел откровенный разговор о личном.

Режиссером клипа выступил сам Евгений Филатов. Съемки клипа проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка в Киевской области и длились 25 часов. Для съемочной группы было важно показать, как день переходит в вечер, а затем в ночь. 


Над костюмами для клипа традиционно работала команда художницы по костюмам Леси Патоки.
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