Onuka представила неожиданно интимный клип. Видео

"Сеанс" - это история о борьбе с предубеждениями и стереотипами; о пути к победе над своими страхами. Песня была написана во время беременности солистки группы - Наты Жижченко. Этот трек она полностью посвятила сыну.





На смену социальным месседжам пришел откровенный разговор о личном.





Режиссером клипа выступил сам Евгений Филатов. Съемки клипа проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка в Киевской области и длились 25 часов. Для съемочной группы было важно показать, как день переходит в вечер, а затем в ночь.





Над костюмами для клипа традиционно работала команда художницы по костюмам Леси Патоки.

