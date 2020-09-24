Светлана Тарабарова выпустила песню Солнышко в честь дочери

В четверг, 23 сентября, Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Певица родила девочку.
В честь этого радостного события рыжеволосая красавица представила своим слушателям трогательную песню под названием "Солнышко".
Видео к песне появилось на официальном YouTube-канале Тарабаровой.
Стоит отметить, что съемки светлого и позитивного ролика происходили в течении всей беременности певицы.Украинка станет первой женщиной-дирижером престижного фестиваля
Кроме этого, Светлана Тарабарова анонсировала реалити-проект под названием "Декрет уже не секрет". Премьера шоу запланирована на осень этого года.
Напомним, 26 июля Светлане Тарабаровой исполнилось 30 лет.