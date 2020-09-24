Светлана Тарабарова выпустила песню Солнышко в честь дочери

В четверг, 23 сентября, Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. Певица родила девочку.

В честь этого радостного события рыжеволосая красавица представила своим слушателям трогательную песню под названием "Солнышко".

Видео к песне появилось на официальном YouTube-канале Тарабаровой.



