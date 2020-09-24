Во Франции умерла легендарная певица

Во Франции скончалась легенда шансона, певица и актриса Жюльетт Греко. Она умерла в возрасте 93 лет в среду, 23 сентября.

В конце 1930-х Греко выступала танцовщицей в парижской "Опера Гарнье". В годы Второй мировой войны она была активной участницей движения Сопротивления. Расцвет ее карьеры как певицы пришелся на послевоенный период.

Первый диск Греко "Я такая, как есть" вышел в 1951 году и стал классикой французского шансона. Песни для нее писал, в частности, Шарль Азнавур. К середине 1950-х годов Жюльетт Греко стала первой звездой французской эстрады.

В начале 1950-х годов Греко начала карьеру и в кино. Она снялась в фильмах "Орфей", "И восходит солнце", "Ночь генералов", "Бельфегор - призрак Лувра" и других кинолентах.





Последнюю пластинку Греко выпустила в 2012 году. А в 2015 году певица в возрасте 88 лет провела прощальное турне "Спасибо", выступив на сценах Франции и за рубежом. Тогда она заявила, что ее желанием было "уйти не сгибаясь, как можно элегантнее".